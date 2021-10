Rrahmani: "Quest'anno siamo più uniti. Koulibaly un campione. Osimhen? Ha una caratteristica pazzesca"

In apertura della trasmissione Radio Goal con Valter De Maggio su Radio KissKiss Napoli è intervenuto come ospite il difensore centrale del Napoli Amir Rrahmani. Il calciatore si è espresso sul campionato, sulla situazione del Napoli e sul mister Luciano Spalletti.

"Siamo più uniti rispetto all'anno scorso: mi sto trovando benissimo, sto giocando e ringrazio i compagni per l'aiuto. Il lavoro del mister è importante: ci spiega sempre i punti deboli degli avversari e noi proviamo a sfruttarli. Continuare così sarebbe stupendo, ma è difficile: il campionato è lungo. Sappiamo con chi giochiamo e tutti i calciatori sono pronti a dare il massimo".

"In difesa mi stanno dando tutti una grande mano e poi giocare al fianco di un campione qual è Koulibaly è un vantaggio per chiunque. È un privilegio essere suo compagno in campo"

"Per quanto riguarda lo schema Dortmund che mi ha portato a segnare contro la Fiorentina, abbiamo visto il video e lo abbiamo provato il pomeriggio in allenamento. Ci sono tante partite difficili da sbloccare e le palle inattive sono un'occasione importante: il 35-40% dei gol vengono dalle palle inattive".

FOTO: Imago

In merito alla prossima sfida del Napoli in programma allo Stadio Maradona domenica alle 18:00, ha detto: "Sono tornato ieri e non ho parlato con Spalletti, ma lui e il suo staff analizzano al meglio gli avversari. Contro il Torino sarà una partita difficile. Tutte le squadre di Juric sono complesse da affrontare: giocano tutto il campo uno contro uno. Serve la testa giusta".

Rrahmani ha sottolineato anche l'importanza della presenza del tifo. Domenica, infatti, sono attesi oltre 30.000 tifosi per sostenere la squadra azzurra contro il Torino: "I tifosi ci sono mancati lo scorso anno, senza di loro non è calcio vero".

Sul suo compagno di squadra Victor Osimhen ha detto: "È un giocatore fortissimo, arriva sempre prima sulle palle contese. È in splendida forma e sta dando un grande contributo alla squadra".