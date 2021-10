Napoli-Torino, due calciatori granata in forte dubbio

Thomas Rincon e Tony Sanabria sono a forte rischio per la gara di campionato di domenica tra Torino e Napoli.

Questo perché i due calciatori granata sono ancora impegnati con le rispettive nazionali, con cui scenderanno ancora in campo questa sera.

Il primo a scendere in campo sarà il Paraguay di Sanabria, che affronterà alle 22 di questa sera la Bolivia. Alle 2 di questa notte, invece, toccherà al Venezuela di Rincon, che sfiderà il Cile.

Sanabria attaccante Torino

Durante il pomeriggio di venerdì, entrambi i giocatori dovrebbero poi salire sui rispettivi aerei, pronti a riportarli a Torino.

I voli transoceanici, tuttavia, non hanno mai una durata inferiore alle 10/12 ore, motivo per cui è ragionevole pensare che i due giocatori arriveranno, al più, un giorno prima della sfida con il Napoli.

Proprio per questo motivo, è molto difficile credere che possano scendere in campo contro gli azzurri, o quantomeno farlo dal primo minuto. Le ultime scelte di formazione, in ogni caso, verranno operate da Juric nella rifinitura di domenica.