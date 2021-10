Niente trasferta per i tifosi del Legia, il club tuona: "Scelta ingiustificata e discriminatoria"

Nelle ultime ore è stato pubblicato dal Legia Varsavia, prossimo avversario del Napoli in Europa League, un comunicato ufficiale in risposta alla decisione di non permettere la trasferta ai tifosi polacchi, causa vecchi scontri capitati in un precedente proprio tra tifosi del Napoli e del Legia. Questo il comunicato del club polacco.

"Il Legia Warszawa informa che, nonostante gli sforzi del club durati più di una settimana, le autorità italiane competenti hanno mantenuto la decisione di non vendere i biglietti ai cittadini polacchi per la partita SSC Napoli-Legia Warszawa, che si svolgerà a Napoli il 21 ottobre. Consideriamo tali azioni del tutto ingiustificate e discriminatorie. Il club ha ricevuto la sua prima decisione e si è subito attivato per consentire ai nostri tifosi di partecipare alla partita. Sono stati avviati colloqui tra i consigli di amministrazione dei club ed è stata inviata una lettera ufficiale alle autorità italiane competenti. Le attività del Club sono state sostenute dal Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Polonia e dall'Ambasciata della Repubblica di Polonia a Roma, che ringraziamo per l'impegno. Purtroppo, martedì 12 ottobre, abbiamo ricevuto un'altra decisione, riguardante solo i cittadini polacchi per la partita tra SSC Napoli-Legia Warszawa. Questa è una decisione scandalosa, del tutto ingiustificata, e priva i nostri tifosi del pieno diritto di sostenere la propria squadra durante le partite in trasferta. Questo è contro lo spirito sportivo e contro i valori su cui si basa il calcio europeo.

Ecco perché abbiamo inviato un'altra lettera ferma su questo argomento e ci aspettiamo una risposta adeguata. Vi informiamo inoltre che, a parte la revoca del diritto ai biglietti per i tifosi del settore visitatori, il club si è aggiudicato il doppio dei biglietti per ospiti ufficiali, sponsor e partner commerciali del Club raccomandato dalla UEFA linee guida.

Allo stesso tempo, desideriamo informarvi che il Legia Warszawa è pronto ad ospitare i tifosi dell'SSC Napoli presso il proprio stadio ed è completamente preparato dal punto di vista organizzativo".