UFFICIALE - Napoli-Legia Varsavia, vietato accesso allo stadio per i residenti in Polonia

Il Napoli rientrerà in campo domenica, alle ore 18:00, allo Stadio Maradona contro il Torino. Una gara ostica per Spalletti ed i suoi ragazzi, che dovranno battere i granata per restare a punteggio pieno e mantenere saldo il primo posto in classifica.

Quattro giorni dopo però gli azzurri torneranno in campo sempre al Maradona. Il Napoli ospiterà, il 21 ottobre, il Legia Varsavia, nella gara valida per la terza giornata del girone di Europa League. Sfida molto delicata che potrebbe essere l'ultima chiamata per superare il girone.

La Prefettura di Napoli, in vista dell'incontro, ha emanato una nota ufficiale. Con essa è disposto il divieto di vendita di biglietti di ingresso allo Stadio Diego Armando Maradona ai residenti in Polonia.