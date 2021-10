Il noto giornalista Raffaele Auriemma è intervenuto alla nuova trasmissione Club Napoli Night, in onda su Teleclub Italia. Queste le sue dichiarazioni più rilevanti:

"Mi dispiace per il massacro ingiustificato su Insigne per il rinnovo del suo contratto. Se firmerà, festeggerò stappando una bottiglia; se non lo farà, avrà il diritto di andare dove vorrà perché ci ha dato tutto. Ora, però, serve guardare al presente.

Insigne capitano Napoli rinnovo

De Laurentiis ha detto che deve ridurre gli ingaggi a causa della mancata qualificazione alla Champions League negli ultimi due anni. Tuttavia, se il Napoli andasse forte nel corso di questa stagione, stabilizzandosi in zona Champions, potrebbe correggere il tiro.

Ora è comunque presto per parlarne. Al momento esistono società che sono disposte a dare ad Insigne ciò che chiede? Anche questo è un tema che non può non essere considerato.

Conoscendo bene Insigne, mi accorgo dal suo sguardo quando ha paura di non farcela. Per questo, gli suggerirei di farsi affiancare da qualcuno nei tiri dagli undici metri, come ad esempio Fabian Ruiz o Koulibaly, che possono andare al suo posto nel caso in cui non se la sentisse.

Fabian Ruiz centrocampista Napoli

Il titolare tra i pali? Per me deve essere Ospina, perché quando si è ripreso il posto ha dimostrato che di lui non si può fare a meno. Se vuoi puntare allo scudetto, non puoi permetterti errori.

Per quanto riguarda il razzismo, questo va combattuto sempre, ma il vero razzismo non lo combatte nessuno. Possono mettere sulle maglie e altrove tutte le patch che vogliono, tipo "Respect" e simili, ma il soggetto di Firenze che si è scagliato contro Koulibaly è stato cannibalizzato dai media.

Non si è considerato che, forse, vi erano altri vicino a lui senza cultura e, probabilmente, senza famiglia. Il problema è globale. Nessuno dovrebbe permettersi di pronunciare quelle parole contro un'altra persona, chiunque essa sia".