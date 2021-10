Mandragora-Napoli, vicini in passato? Parla l'agente

Il Napoli affronterà il Torino domenica sera al Maradona. Gli azzurri dovranno battere una squadra in un ottimo momento di forma. Tra i miglioroi della rosa di Juric c'è Rolando Mandragora che è diventato un titolare inamovibile per i granata. Il suo agente, Luca De Simone, ai microfoni di Rdio Marte, ha parlato degli eventuali approcci passati del club azzurro per il suo assistito.

"Non abbiamo mai ricevuto una telefonata ufficiale da parte del Napoli. Ma non so se c’è stato mai un contatto tra gli azzurri e le società in cui ha militato Rolando".

Torino Mandragora Napoli

Agente Mandragora: "Al Maradona si emoziona sempre"

L'agente di Mandragora, poi, si è soffermato sulla sfida di domenica sera e sulle emozioni del centrocampista quando torna a Napoli, seppur da avversario.

“Il Torino sa infastidire le grandi. Juric ha inquadrato anche il Torino, sta ripetendo i meccanismi che abbiamo visto anche a Verona. I giocatori sono tutti sul pezzo, per tutta la partita”.

Mandragora? “La determinazione agonistica la mette in ogni partita, ha tanta grinta. E’ evidente che l’emozione di entrare al Maradona lo prenderà, poi sarà concentrato sulla partita. Ultimamente l’ho sentito ma non abbiamo parlato del Napoli, stava risolvendo dei piccoli problemi fisici che per fortuna ha messo a posto”.