Torino, a rischio il centrocampista per la sfida contro il Napoli

Durante l'allenamento odierno, il polacco Karol Linetty ha svolto un lavoro a parte a causa di un lieve sovraccarico al muscolo retto femorale, riportato con la sua Nazionale.

Linetty, dunque, va ad aggiungersi alla lista degli acciaccati granata, tra cui Pjaca, Pobega e Praet.

Linetty Torino infortunio

Marko Pjaca ha svolto una seduta specifica d'allenamento in piscina. Per Tommaso Pobega e per Dennis Praet, invece, continua il lavoro differenziato.

Da segnalare poi le terapie e il lavoro aereobico per quanto riguarda Simone Verdi, mentre sono rientrati in gruppo Josip Brekalo e David Zima dopo gli impegni con le rispettive selezioni.