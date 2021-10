Roma, a rischio un top player per la sfida contro il Napoli

Tammy Abraham lascia Mourinho e la Roma con il fiato sospeso. Ieri sera, infatti, l'attaccante inglese è entrato al 76' della sfida tra la sua Nazionale e l'Ungheria, uscendo però al 93' per infortunio, zoppicando visibilmente.

Stando a quanto riportato da Il Messaggero, oggi pomeriggio l'attaccante rientrerà nella Capitale e sarà immediatamente sottoposto ad esami strumentali, per capire la reale entità del problema.

Abraham Inghilterra infortunio

Sembra, infatti, che lo stop di Abraham sia dovuto ad una sospetta distorsione alla caviglia destra.

Pare da escludere, dunque, che l'infortunio interessi il tendine o il muscolo della coscia, come era apparso in un primo momento. L'esito degli esami, in ogni caso, saprà far maggior luce in tal senso, anche considerando la sfida tra Roma e Napoli in programma domenica 24 ottobre.