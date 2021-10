Insigne, l'ex agente: "Purtroppo succederà, i tifosi devono accettarlo"

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Antonio Ottaiano, ex agente di Lorenzo Insigne.

Napoli di Osimhen o di Insigne? "Non esiste il "Napoli di". Solo in una caso l'ho visto: con Maradona. Chiaramente ci sono calciatori che in un momento particolare danno di più. Osimhen sta dando qualcosa di più dal punto di vista realizzativo ma non si prescinde dagli altri".

Rinnovo Insigne? "Credo che il mercato italiano debba capire che qualche rapporto si può interrompere a scadenza. In Italia pare si faccia più fatica a capirlo. Non penso che la cosa vada a inficiare l'ambiente, a meno che non lo si faccia artatamente. Faccio un esempio più vicino a noi: non mi sembra che l'ambiente Milan sia stato minato dalla vicenda Donnarumma. La squadra è andata in Champions, facendo forse anche qualcosa in più. E il calciatore ha avuto un rendimento soddisfacente. Non so perché a Napoli una cosa del genere non può accadere. Se c'è serenità nell'accettare la vicenda, non vedo come si possano minare le prestazioni. Io ho sempre detto che i matrimoni si fanno se ci sono le condizioni. Ho talmente fiducia nei calciatori e nelle società di calcio che se c'è un rapporto leale il tutto si può risolvere nel massimo dell'impegno e del risultato".

Antonio Ottaiano, poi, ha parlato dei miglioramenti del Napoli di Luciano Spalletti.

"Credo che Spalletti abbia portato consapevolezza della reale forza della squadra, che non va più in difficoltà quando ha un episodio non favorevole e non perde completamente la testa come accadeva l'anno scorso. Riprende a giocare come sa e sta ottenendo risultati. Alcune partite sono state tranquillamente ribaltate anche dopo momenti di difficoltà e questo è un aspetto molto importante. C'è anche maggiore copertura della difesa, questo la dice lunga sui miglioramenti lì e a centrocampo. A volte però ci vuole più cattiveria nel chiudere la partita".