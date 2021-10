Fedele contro Di Lorenzo: "Lascia molto a desiderare"

Enrico Fedele, noto opinionista, a Radio Marte ha parlato del Napoli. L'ex procuratore ha criticato aspramente i terzini azzurri a disposizione di Luciano Spalletti.

"Di Lorenzo è un ragazzo degno di elogi ma nella fase difensiva lascia molto a desiderare, sia con l'Italia che con il Napoli, nelle chiusure preventive deve rimediare. Anche Mario Rui lo conosciamo: quando attacca e bravo, quando difende ha delle difficoltà".

Fedele Napoli Di Lorenzo

Fedele: "Scudetto? Il Napoli non ha affrontato le prime 6"

Enrico Fedele, poi, ha parlato delle possibilità del Napoli di vincere lo Scudetto e del futuro di Insigne e Koulibaly.

"Dobbiamo essere maturi e consapevoli che il calcio è cambiato. Tutte queste tarantelle non hanno alcun significato. Il problema non è se Insigne rinnova o se per Koulibaly offrono 90-100 milioni. Se il Napoli andrà in Champions senza vincere lo Scudetto la gente sarà contenta? Gli azzurri non hanno ancora affrontato le prime 6 squadre di questa classifica...".