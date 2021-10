Modugno: "Napoli è tutto per Insigne ma il rinnovo è troppo complesso"

Il rinnovo di Insigne tiene banco da mesi nell'ambiente Napoli. Il capitano azzurro non ha ancora trovato l'accordo sulle cifre con Aurelio De Laurentiis e tra 4 mesi potrà firmare a parametro zero con qualsiasi club, per poi trasferirsi a giugno.

Modugno Napoli Insigne

Modugno: "Rinnovo Insigne difficile, vi spiego"

A Radio Punto Nuovo è intervenuto Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, che ha parlato del rinnovo di Lorenzo Insigne.

"Del rinnovo di Insigne ne parleremo tanto ancora e per tanto altro tempo. E' una situazione complicata perché le cifre non sono vicine. Per Insigne il Napoli è tutto e per il Napoli Insigne è il capitano ma purtroppo ci sono i soldi di mezzo ed è legittimo che entrambi le parti facciano le proprie richieste".