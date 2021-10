Cucchi: "Insigne? Il problema è cosa rappresenta per Spalletti. Contro il Torino gara difficile"

Riccardo Cucchi, giornalista e cronista della Rai, ha analizzato la situazione del Napoli in vista del match contro il Torino.

Le sue parole ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

"Rinnovo Insigne? Non ho notizie di prima mano, ma non riesco a capire quale possa essere il problema per il rinnovo di un calciatore così importante. Il grande tema riguarda i contenuti tecnici del rinnovo, bisogna capire cosa possa rappresentare Insigne per Spalletti e per il futuro del Napoli".

Insigne-Napoli-Rinnovo

"Torino? E’ una squadra solida e allenata con grande capacità da Juric. E’ un Torino diverso, è una squadra che gioca a calcio ed è organizzata. Ma il Napoli è superiore e troverà le soluzioni per battere i granata. Il Napoli dovrà restare concentrato ed affrontare il Torino come se fosse una grandissima squadra".

"Ospina o Meret? Giocherà Meret a causa del ritorno ravvicinato al match di Ospina. Il Napoli è una squadra fortunata a potere contare su due portieri titolari, che possono essere schierati in base al momento e alla forma fisica”.