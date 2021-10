Apprensione in casa Torino: un titolare a rischio per la sfida di domenica

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, c'è apprensione in casa Torino per il terzino sinistro Ricardo Rodriguez. Il calciatore svizzero è stato sostituito nell'intervallo del match tra Lituania e Svizzera per un colpo subito tra il polpaccio e il ginocchio.

Ola Aina Torino

Le condizioni di Rodriguez verranno valutate nei prossimi giorni. Il sostituto del calciatore ex Milan potrebbe essere Ola Aina che è reduce dalla doppia sfida disputata con la Nigeria. In attesa di notizie sulla presenza o meno di Rodriguez al Maradona, Juric