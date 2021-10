Caso ammutinamento, domani riunione per un altro giocatore

Il quotidiano Il Mattino, nella sua edizione odierna, ripercorre il caso ammutinamento, analizzando una riunione prevista per domani, in uno studio legale, riguardante Allan.

L'ex Napoli, ora tra le file dell'Everton, domani verrà giudicato dal collegio arbitrale, per capire o meno se dovrà pagare, come multa, il 50% di una mensilità del suo stipendio.

Napoli-Allan-De Laurentiis

Allan porterà Maksimovic ed Hysaj come testimoni, mentre per il Napoli i testimoni saranno il ds Giuntoli e il dirigente Pompilio.