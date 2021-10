Oggi tre giocatori ritornano a Castel Volturno dal ritiro delle Nazionali: il programma dei rientri

Dopo due giorni di pausa, oggi il Napoli riprenderà gli allenamenti a Castel Volturno. Gli azzurri, sotto la guida di mister Luciano Spalletti, prepareranno il match di domenica contro il Torino.

Rientro Insigne Castel Volturno

L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il resoconto sui vari rientri degli azzurri dalle nazionali. Oggi, Spalletti ritroverà anche Alex Meret, Giovanni Di Lorenzo e Lorenzo Insigne, rientrati dagli impegni con la Nazionale italiana. Anche Osimhen, dopo le due gare con la sua Nigeria, è libero da domenica, ma il bomber azzurro tornerà in città solo domani, quando si unirà ai compagni a Castel Volturno. Stesso discorso varrà per Elmas, pronto ad allenarsi già da domani. Giovedì, invece, rientreranno Koulibaly, Anguissa, Lozano, Rrahmani e Zielinski. L'ultimo a far ritorno a Napoli sarà David Ospina: il colombiano dovrà giocare giovedì e sarà a disposizione di Spalletti soltanto sabato, alla vigilia di Napoli-Torino.