Qualificazioni Qatar 2022, sospesa Albania-Polonia

A circa 10′ dalla fine, la sfida Albania-Polonia è stata sospesa. L’episodio che ha fatto sospendere il match, valido per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022, si è verificato poco dopo il gol di Swiderski, che ha sbloccato la gara al 77′.

Dagli spalti, i tifosi di casa hanno infatti iniziato a tirare bottigliette verso il terreno di gioco e in particolare in direzione dei giocatori polacchi. Evidentemente non hanno preso bene il gol subito, che rischia di costare all’Albania l’accesso allo spareggio e dunque la qualificazione alla prossima Coppa del Mondo.

VOLGOGRAD, RUSSIA - JUNE 28: Piotr Zielinski of Poland chases the ball during the 2018 FIFA World Cup Russia group H match between Japan and Poland at Volgograd Arena on June 28, 2018 in Volgograd, Russia. (Photo by Alex Livesey/Getty Images)

In campo per gli ospiti c'era anche il centrocampista del Napoli Piotr Zielinski, alla presenza numero 64 con la sua nazionale.