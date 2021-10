Napoli-Torino, Maradona strapieno: il dato

Il Napoli affronterà il Torino domenica sera al Maradona. Gli azzurri vogliono continuare con il filotto di vittorie e tenere la testa della classifica. Contro i granata, Luciano Spalletti si aspetta il pubblico delle grandi occasioni, soprattutto ora che il Governo ha aumentato la capienza degli stadi al 75%.

Napoli Torino tifosi

Napoli-Torino, 40mila tifosi al Maradona

L'edizione odierna di Repubblica ha fatto il punto della situazione sulla presenza dei tifosi del Napoli per la partita contro il Torino. Ci sarà il pienone al Maradona.

"Venerdì la prevendita online era stata chiusa per l’esaurimento dei 27 mila posti iniziai, nel rispetto del limite 50%. Nella tarda mattinata di ieri, Ticketone ha riaperto ed è subito cominciata la caccia agli ulteriori 13.500 tagliandi che, il club è stato autorizzato a stampare, dopo la fumata bianca nel consiglio dei ministri. In serata erano di nuovo sold out entrambe le curve. Dunque si viaggia quindi verso il tutto esaurito, visto che mancano ancora 5 giorni al match. Sarà sicuramente infranta la barriera dei 40 mila spettatori ed è il vero ritorno alla normalità".