Insigne lascia Napoli? Clamorosa ipotesi: va in Premier League

Il futuro di Lorenzo Inisgne al Napoli è un rebus. Il capitano azzurro, com'è ormai noto da tempo, è in scadenza di contratto e non ha ancora trovato alcun accordo con De Laurentiis per la firma sul rinnovo. A fine stagione potrebbe lasciare Napoli e sono già molte le big che si sono interessate a lui.

Napoli Insigne Manchester United

Insigne lascia Napoli: ipotesi Manchester United

Lorenzo Insigne potrebbe seriamente lasciare Napoli: sulle sue tracce c'è anche il Manchester United. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport parla di una clamorosa, ma concreta, ipotesi, di un futuro in Premier League per il numero 24 azzurro.

"Tanto vicini, eppure non sono mai stati così lontani come in questo periodo. E la storia di Lorenzo Insigne, simbolo di questo Napoli potrebbe chiudersi anzitempo, senza il lieto fine. A questo punto, che il capitano possa andare via a fine stagione è un’ipotesi molto concreta. Il procuratore di Insigne vorrebbe che la società gli riconoscesse anche un bonus per il cartellino, si parla di una richiesta di 7 milioni di euro. Ecco perché la discussione con il Napoli si è fermata".

La rosea spiega come nelle ultime settimane il Manchester United di Cristiano Ronaldo si sia mosso per portare ad Old Trafford il capitano azzurro.