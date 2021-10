The Telegraph - Nuovo scandalo: drogata e rinchiusa, ragazza sedicenne accusa Maradona

Non c'è pace per Diego Armando Maradona, anche dopo la morte. Il Pibe de Oro è ancora al centro di nuovi scandali che nascono e vengono fuori da diverso tempo. L'ultima, in ordine di tempo, l'ha lanciata il The Telegraph, denunciando addirittura uno scandalo di natura sessuale e di traffico di esseri umani, emerso durante delle indagini.

Maradona

The Telegraph: ragazza sedicenne contro Maradona, l'accusa

Secondo quanto riferisce il The Telegraph, Diego Armando Maradona si sarebbe filmato a letto con una ragazza di 16 anni che ha accusato il Pibe de Oro di averla tenuta rinchiusa in un albergo, poi drogata e infine costretta a farsi ingrandire il seno. Ci sarebbero anche dei video intimi, emersi durante le indagini su un caso di traffico di esseri umani contro i soci dello stesso Maradona.