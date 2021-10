Italia-Svizzera, cambia stadio: ipotesi "Maradona"

L'Italia di Roberto Mancini può tornare a Napoli. Gli azzurri hanno regalato grandissime emozioni all'intero Paese la scorsa estate e ora giocano per qualificarsi al Mondiale in Qatar del 2022 e sarà decisiva la sfida con la Svizzera del prossimo 12 novembre. Inizialmente la sfida era prevista all'Olimpico di Roma ma ci sono diverse difficoltà per organizzare il match e ora potrebbe cambiare lo stadio.

Italia Mancini

Italia a Napoli dopo 8 anni: i motivi

Stando a quanto riferisce Repubblica, per adesso è solo una suggestione ma già nelle prossime ore potrebbe trasformarsi in una inattesa investitura. L'ipotesi sta prendendo corpo: l'Italia potrebbe tornare a Napoli dopo oltre 8 anni di assenza.

L’allarme in FIGC è scattato per le condizioni del terreno di gioco dello stadio Olimpico. Lo stadio della capitale ospiterà il 6 novembre la partita di rugby tra Italia e Nuova Zelanda. Domenica 7 si disputerà inoltre sullo stesso terreno di gioco Lazio-Salernitana e il terreno potrebbe andare in difficoltà. La Nazionale si giocherà infatti il “pass” definitivo per i Mondiali in Qatar e Mancini ha bisogno di un terreno di gioco perfetto: ecco perché si fa strada l'ipotesi "Maradona".