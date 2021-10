"Sasà, ho finito i soldi", il messaggio su Whatsapp di Insigne rivelato in diretta

Salvatore Caiazza, giornalista de Il Roma, ha rilasciato delle dichiarazioni in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione "Radio Goal". Di seguito quanto evidenziato:

FOTO: Imago

"Ieri avevo sentito di questa notizia di un incontro all'Hotel Mediterraneo tra Insigne e un gruppo di americani. All'incontro erano presenti anche il papà di Lorenzo, il signor Carmine, e l'agente.

Per essere sicuro ho contattato Pisacane e gli ho chiesto 'Vincenzo, non farmi prendere il buco, dimmelo se siete con gli americani'. Mi arriva un messaggio suo dopo 5 secondi dove mi dice che c'era un incontro per questioni immobiliari.

Io rispondo 'Beato Lorenzo che può permetterselo'. Dopo altri 5 minuti mi arriva un messaggio vocale su Whatsapp, era Lorenzo Insigne che mi dice 'Sasà, ho finito i soldi', ridendo. Questo è ciò che è successo ieri".