Inghilterra-Ungheria, scontri sugli spalti tra ultras e polizia

Scene di violenza sugli spalti di Wembley durante il match di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022 tra Inghilterra e Ungheria. Stando a quanto riportato dal Mirror, la situazione è al momento ancora caotica. I rapporti dicono che i tifosi ungheresi approdati a Londra sarebbero circa 800.

FOTO IMAGO

Gli scontri

Pare che, pochi minuti dopo il fischio d'inizio, alcuni ultras ungheresi siano entrati in contatto con gli steward che cordonavano il loro settore, spingendoli in basso verso le transenne e colpendoli ripetutamente. È stato necessario l'intervento della polizia, manganelli alla mano, e diversi minuti di tensione alle stelle per ristabilire l'ordine all'interno dell'impianto.