Verso Napoli-Torino, Juric può sorridere: recuperano due attaccanti

Domenica sera, alle ore 18, allo Stadio Diego Armando Maradona, andrà in scena il match Napoli-Torino, gara valida per l'ottava giornata del campionato di Serie A. La squadra granata ha potuto approfittare della sosta per recuperare diversi giocatori infortunati.

Indisponibili Napoli Torino

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla situazione infortunati in casa Torino. Juric può sorridere visto il recupero dei due attaccanti Simone Zaza e Andrea Belotti. L'ex Juventus è completamente recuperato, mentre Belotti ha questa settimana per tornare pienamente in forma. Nonostante i recuperi, nessuno dei due potrà garantire i 90 minuti. L'altro attaccante, Antonio Sanabria, invece, tornerà solo sabato dagli impegni con il Paraguay: l'attaccante sudamericano sarà stremato dopo aver fatto gli straordinari con la sua nazionale.

Non recupera invece Marko Pjaca: il croato ha subito una lesione muscolare ancora in fase di guarigione e dovrà continuare le terapie. Dennis Praet ha qualche chance di essere almeno in panchina: la lesione al flessore sinistro è in fase di riparazione.