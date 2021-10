Anche il ritorno in campo di Ounas non è lontano: spunta la data del suo rientro

Secondo l'edizione odierna di Tuttosport, Luciano Spalletti sta per tornare ad abbracciare tanti calciatori che, per impegni in nazionale o peggio per infortuni, non si sono allenati con lui in questi giorni. Dopo Stanislav Lobotka, infatti, parrebbe essere vicino al ritorno in campo col Napoli anche l'esterno algerino Adam Ounas.

"Bisognerà attendere la gara di Roma del prossimo 24 novembre per rivedere Ounas, fermo ai box dal prepartita di Fiorentina-Napoli a causa di un'infrazione di primo grado al retto femorale", questo quanto scrive il quotidiano.