Smaltito l'infortunio: Spalletti potrebbe convocarlo già contro il Torino

A brevissimo rientreranno già quattro nazionali fondamentali per Luciano Spalletti, in vista della prossima gara del Napoli domenica 17 ottobre alle ore 18 contro il Torino. Oltre ai nazionali, però, si avvicinano fortunatamente anche i rientri dagli infortuni. Il più vicino al rientro e sicuramente Stanislav Lobotka, come ha ricordato oggi Tuttosport, pronto a tornare subito tra i convocati.

"Ormai pronto al rientro anche Lobotka, assente nelle ultime sette partite a causa di un infortunio muscolare sofferto durante Slovacchia-Cipro dello scorso 7 settembre", queste le parole del quotidiano sulle condizioni del mediano azzurro.