De Laurentiis e il sindaco Manfredi insieme al Maradona col Torino: si parlerà dei lavori per lo stadio

Quella che è entrata oggi, lunedì 11 ottobre, sarà una settimana ricca di cambiamenti, a Napoli e non solo. Innanzitutto, cambieranno molti sindaci in varie città, anche grandi, del nostro Paese: Gaetano Manfredi è pronto ad insediarsi al posto del sindaco uscente Luigi De Magistris. Nel calcio all'epoca del Covid, invece, rivedremo il 75% di capienza ammessa negli stadi dopo aver visto il 50% nelle prime giornate.

Ora, tra tutti i tifosi in più che affolleranno lo Stadio Maradona domenica prossima contro il Torino, ci sarà proprio il nuovo sindaco, affianco al presidente azzurro Aurelio De Laurentiis, per discutere di un argomento molto delicato e importante, come segnala oggi Tuttosport.

"In virtù del nuovo decreto, è stato ampliato a 41mila il numero dei biglietti che potranno essere messi in vendita per la sfida contro il Torino, grazie all'allargamento della capienza fino al 75% per gli impianti all'aperto. E domenica De Laurentiis ospiterà in tribuna autorità il sindaco Manfredi che si insedierà in questa settimana. Sarà l'occasione per proseguire nel dialogo sullo stadio Maradona già iniziato a fine agosto e poi proseguito con cordiali contatti telefonici, prima e dopo l'elezione che il presidente salutò con entusiasmo su Twitter", ha scritto il quotidiano.