Rientro Ghoulam: il piano di Spalletti per gestirlo

Il Napoli ha ritrovato anche Faouzi Ghoulam dopo i tre gravissimi infortuni. Il terzino sinistro è tornato ad allenarsi in gruppo ormai da circa un mese e contro la Fiorentina si è guadagnato la prima convocazione stagionale. "Se lo porto, significa che sta bene", aveva annunciato Luciano Spalletti alla vigilia del match di Firenze, lasciando intendere che presto scenderà anche in campo.

Napoli, riecco Ghoulam: il piano di Spalletti

L'edizione odierna di Repubblica, ha spiegato come sarà gestito Faouzi Ghoulam da Luciano Spalletti ora che è tornato a pieno ritmo.

"Il franco-algerino spera di poter dimostrare ancora di essere un giocatore di alto livello. Nel 2017 era uno dei migliori esterni mancini d’Europa, poi la sfortuna si è accanita contro di lui. Ora l’obiettivo è tornare affidabile. Contro la Fiorentina ha fatto capolino in panchina. Spalletti lo doserà per evitare altri problemi, ma uno come lui

serve come il pane considerando l’emergenza nel reparto dei terzini".