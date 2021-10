Ospina e Lozano show in Nazionale: entrambi migliori in campo, che numeri!

La pausa per le Nazionali porta grandi risultati a Napoli. Hirving Lozano e David Ospina, impegnati nella notte rispettivamente contro Honduras e Brasile, sono stati i migliori in campo per Messico e Colombia. Un gol decisivo per il 3-0 finale per El Chucky e una serie di parate importantissime per El Patron: il Napoli può sorridere.

Lozano, Messico, Napoli

Lozano brilla in Nazionale: che numeri!

Il Messico di Hirving Lozano continua a vincere e tiene la testa della classifica nel girone per le Qualificazioni ai Mondiali in Qatar. Contro l’Honduras, i verdibiancorossi si impongono 3-0 con una grandissima prestazione del Chucky, anche a segno. L’attaccante del Napoli ha partecipato direttamente a 11 gol (6 suoi e 5 assist) nelle ultime 13 partite con la nazionale messicana.

Lozano, Messico, Mondiali (Fonte: SofaScore)

Colombia, Ospina decisivo contro il Brasile

Nella notte si è giocata anche Colombia-Brasile, terminata 0-0 grazie alle super parate di Alisson e David Ospina. Il portiere azzurro ha confermato quanto di buono fatto vedere con il Napoli e le sue parate hanno permesso ai Cafeteros di restare al 5° posto, ancorati alla Qualificazione per il Mondiale.

Ospina, Colombia, Napoli (Fonte: SofaScore)