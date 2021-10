Napoli, nuova chance da titolare: "colpa" delle Nazionali

Il Napoli ha inziato a preparare la partita di domenica pomeriggio contro il Torino. Gli azzurri si ritroveranno a Castel Volturno da oggi fino a venerdì, quando ritorneranno i sudamericani. Luciano Spalletti non vuole lasciare nulla al caso e contro i granata si affiderà a chi è riuscito a preparare la sfida per più giorni.

Meret, Napoli, Torino

Napoli, Meret torna titolare contro il Torino

Alex Meret tornerà in campo da titolare nella sfida tra Napoli e Torino. David Ospina tornerà solo nel tardo pomeriggio di venerdì a Castel Volturno e non avrà tempo di preparare la sfida contro i granata di Ivan Juric. Luciano Spalletti, dunque, dovrà affidarsi nuovamente al classe '97 che tornerà titolare in Serie A per la prima volta dopo l'infortunio occorso a Marassi contro il Genoa lo scorso 29 agosto.

Altra chance da titolare per Meret che dovrà cercare di convincere nuovamente Spalletti a puntare su di lui da titolare, come era accaduto ad inizio stagione.