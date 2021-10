Luis Alberto provoca: "Siamo anche meglio del Napoli di Sarri, vi dico cosa succederà"

Luis Alberto, centrocampista della Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Rivista Undici. Il fantasista spagnolo ha parlato del ritorno di Simone Inzaghi all'Olimpico, del cambio della sua posizione in campo e del paragone con il Napoli di Sarri. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

ROME, Italy - 18.04.2021: Luis Alberto LAZIO in action during the Italian Serie A league 2021 soccer match between SS LAZIO VS BENEVENTO at Olympic stadium in Rome. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xMarcoxIacobuccix/xIPAx/xMarcoxIacobuccix 0

"Inzaghi era un amico, un padre per tutti noi. Sarri invece ha una personalità diversa, più forte. Ha un'idea di gioco bellissima, l'abbiamo vista a Napoli o ad Empoli. Secondo me tra due o tre mesi la Lazio divertirà tanto. Non so se vinceremo qualcosa, ma sicuramente ci sarà da divertirsi. E per gli avversari sarà molto complicato: la nostra qualità è molto simile a quella del suo Napoli, anzi, sotto alcuni aspetti posso dire che siamo anche migliori".

"Per ora il nostro obiettivo è il quarto posto, dobbiamo prendere tutti i punti possibili, ma sappiamo anche di essere una squadra in costruzione. Abbiamo bisogno di capire bene quello che ci chiede il mister, solo dopo potremo fare grandi cose".

"Cosa è cambiato? Che ci sono sessanta, settanta metri di campo in più per arrivare in porta. Ma il vantaggio è che, quando salti la pressione, hai davanti a te un'autostrada. Per come giochiamo noi, poi, è un compito che posso fare, con Milinkovic che può giocare più avanzato per far valere la sua fisicità".