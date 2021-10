Giaccherini: "Deve essere bravo a farlo Spalletti! Insigne? Può diventare come Totti"

Emanuele Giaccherini, ex calciatore del Napoli tra le tante, ha parlato in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli in merito al grande avvio di stagione degli azzurri. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

Spalletti Insigne Napoli

"Il Napoli non è una sorpresa, con Mertens e Osimhen al top lo scorso anno avrebbe lottato per lo scudetto fino alla fine. Tanti meriti vanno anche a Spalletti, far rendere così una squadra non è da tutti. Il Napoli è coperto in tutti i ruoli, Di Lorenzo e Mario Rui sono tra i migliori nel loro ruolo. Spalletti deve essere bravo a mantenere un basso profilo per evitare troppa esaltazione. Insigne? Ama così tanto Napoli che darà sempre tutto per questa maglia. Spero possano trovare un accordo che lo renda quello che Totti è stato alla Roma!"