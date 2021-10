Calaiò: "C'è un problema a cui il Napoli doveva pensare prima"

Durante la trasmissione 'Radio Gol', in onda su Radio Kiss Kiss, è intervenuto l'ex calciatore, ora dirigente sportivo, Emanuele Calaiò. L'attaccante ex Napoli, tra le tante, si è concentrato sulle trattative per il rinnovo del contratto di Lorenzo Insigne. Queste le sue parole:

"Possiamo solo immaginare o captare la situazione dalle parole del giocatore o del presidente. Questa è una cosa che era da risolvere prima, per il bene suo (di Insigne) e della squadra. Le cose stanno andando bene per ora, con le sette vittorie di fila, ma c’è sempre questa cosa che balla, questo rinnovo. Rischia di metterti sempre la pulce nell’orecchio, soprattutto al giocatore".

Photo Alessandro Garofalo/LaPresse September 26, 2021 Naples, Italy soccer Napoli vs Cagliari - Italian Football Championship League A TIM 2021/2022 - Diego Armando Maradona stadium. In the pic: Lorenzo Insigne SSC Napoli celebrates after scoring goal 2-0 PUBLICATIONxNOTxINxITAxFRAxCHN Copyright: xAlessandroxGarofalo/LaPressex

"Sono d’accordo, questa telenovela non può andare avanti. Il Napoli deve continuare questa sfilza di risultati, visto che c’è veramente questa possibilità che possa giocarsi lo Scudetto. Non è una cosa facile perché ballano tanti soldi, ma per il Napoli è un giocatore troppo importante".