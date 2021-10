Bruscolotti: “Oggi comandano i procuratori, non esistono più bandiere, si va dietro solo ai soldi”

A Radio Punto Nuovo, nel corso del programma Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto l'ex capitano del Napoli Beppe Bruscolotti.

L'ex difensore, ora dirigente sportivo, ha espresso la propria opinione su vari argomenti, tra cui le polemiche sulla sosta per le nazionali e quelle sui troppi parametri zero. Queste le sue dichiarazioni:

“La sosta per le nazionali? Non mi fa impazzire, guardo le partite distrattamente, sicuramente non con l’attenzione e la passione che ci sono per il Napoli".

MILAN, ITALY - OCTOBER 06: Players of Italy line up for the national anthem prior to the UEFA Nations League 2021 Semi-final match between Italy and Spain at Giuseppe Meazza Stadium on October 06, 2021 in Milan, Italy. (Photo by Claudio Villa/Getty Images)

"I difensori di oggi? Non sanno più marcare, gente come Pulici e Graziani segnerebbe 30 gol a campionato".

"I tanti addii a parametro zero? Oggi decidono i procuratori, andare a scadenza di contratto significa poter raddoppiare l’ingaggio nella nuova squadra in cui si sceglie di giocare”.