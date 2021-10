Ballottaggio tra i pali per Spalletti: c'è la decisione del mister

L'edizione online della Gazzetta dello Sport fa il punto sulla competizione interna tra portieri in casa Napoli. Secondo la testata infatti, Luciano Spalletti avrebbe preso la sua decisione definitiva in merito a chi sarà il titolare tra i pali: David Ospina.

Ad inizio stagione era sembrato potesse essere l'anno di Alex Meret, dopo aver condiviso la porta con il colombiano sia durante la gestione Ancelotti che durante quella di Gattuso. L'italiano era partito titolare nelle prime due sfide di Serie A, per poi essere fermato in quella seconda partita, a Genoa, da una frattura dell'apofisi trasversa di sinistra della terza e quarta vertebra lombare.

Meret

Quell'infortunio spianò la strada per l'esperto portiere colombiano, titolare da lì in tutte le sfide di Serie A. Meret è rientrato invece nella seconda giornata dei gironi di Europa League, contro lo Spartak Mosca, partita coincisa con la prima sconfitta stagionale dei partenopei.

In attesa di capire chi giocherà con il Torino, visto il tardivo rientro in programma venerdì per Ospina, pare Spalletti abbia preso la sua decisione, così come fece ai tempi della Roma, nella stagione 2016/2017. Quell'anno lì fu il più esperto Szczesny a fare da titolare in Serie A, con un ancora 24enne Alisson che partiva dal primo minuto in Coppa Italia e in Europa League.