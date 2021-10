Alvino: "Rinnovo Insigne? Ecco cosa deve succedere per il bene del Napoli"

Durante la trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss, è intervenuto il giornalista Carlo Alvino. Si è concentrato sulle ultime voci riguardanti il rinnovo del capitano del Napoli, Lorenzo Insigne. Queste le sue dichiarazioni:

"Credo che in alcune occasioni il silenzio è più apprezzato. Deve restare in silenzio Lorenzo, dovrà dire che non ne parla del rinnovo. Ci sarà momento e tempo per discuterne, deve calare il silenzio, per il bene del Napoli".

UDINE, ITALY - SEPTEMBER 20: Luciano Spalletti head coach and Lorenzo Insigne of SSC Napoli celebrate the victory during the Serie A match between Udinese Calcio and SSC Napoli at Dacia Arena on September 20, 2021 in Udine, Italy. (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

"Deve imparare la frase a memoria: 'Parlatene al mio agente, io penso solo a giocare e al bene del Napoli'. Ogni qualvolta che gli viene posta la domanda deve rispondere così".



"Immagino che il Napoli abbia altri luoghi dove dare questi appuntamenti. Lontano dalle voci e dalle telecamere. Meno se ne parla meglio è per l’ambiente".