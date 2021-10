Il portiere sfida Meret: "Mi è bruciato non andare all'Europeo"

Il ruolo del portiere, storicamente, in Italia è sempre stato ben coperto. Non fa eccezione questa generazione di portieri molto talentosi: da Donnarumma a Cragno, da Meret a Silvestri, senza dimenticare Sirigu, Gollini e gli altri.

Proprio per questo motivo i tre posti in Nazionali sono ambitissimi e difficili da raggiungere. Al momento i tre portieri dell'Italia sono Donnarumma, Sirigu e Meret, ma le gerarchie possono cambiare da un momento all'altro.

MILAN, ITALY - OCTOBER 05: Alex Meret of Italy looks on during training session on October 05, 2021 in Milan, Italy. (Photo by Claudio Villa/Getty Images)

Marco Silvestri, portiere dell'Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni ad AM. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

"Sono sincero: mi è bruciato un po’ non essere andato all’Europeo. Sono stat convocato una volta nell’Italia ma non mi sento appagato. Ogni volta che mi infilo i guanti ho un pensiero fisso: far bene con l’Udinese per conquistare anche la Nazionale. Sono consapevole della concorrenza di altissimo livello, ma io non smetto di sognare e ho in testa il Mondiale".