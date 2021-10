Mancini "copia" Spalletti: l'ha fatto in Italia-Belgio

Roberto Mancini segue la Serie A con molta attenzione, ma non solo per le convocazioni a quanto apre. Nel corso della finalità tra Italia e Belgio infatti il CT azzurro ha preso in prestito una mossa da Luciano Spalletti.

Per un calcio di punizione infatti Pellegrini e Berardi hanno provato a ripetere lo schema del Napoli che con Insigne e Zielinski ha poi portato al gol di Rrahmani contro la Fiorentina. Il risultato però non è stato lo stesso, visto che al difesa del Belgio ha allontanato facilmente il pallone.