Durante il Festival dello Sport di Trento, Marcello Lippi e Arrigo Sacchi hanno rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti la corsa di questa stagione al Pallone d'Oro.

I due allenatori campioni del Mondo con la Nazionale italiana, nonché due dei più grandi allenatori della storia del calcio, si sono schierati dalla parte del centrocampista del Chelsea e della Nazionale, Jorginho.

foto IMAGO

L'ex Napoli è già stato premiato con il UEFA Men's Best Player of the Year, conquistato con la vittoria dell'Europeo, e della Champions. Entrambi da titolarissimo. Queste le dichiarazioni dei due ex allenatori:

"Quest'anno non darei il Pallone d'Oro ai soliti noti, perché in questa stagione non hanno particolarmente brillato. Chi se lo merita è Jorginho".