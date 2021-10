Instancabile Osimhen: l'ha fatto con la Nigeria

Victor Osimhen non si ferma mai. Il suo periodo di forma strepitoso non coinvolge solo il Napoli, ma anche la Nigeria. Il calciatore azzurro è sceso in campo per le qualificazioni al Mondiale del 2022 contro la Repubblica Centrafricana con la maglia della sua nazionale.

Come sotto la guida di Spalletti, anche con la Nigeria Osimhen ha timbrato il cartellino, con un gol da vero bomber d'area di rigore. L'attaccante ha segnato il gol del definitivo 2-0 della Nigeria che ha chiuso il match.