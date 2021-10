Zenga: "Napoli ora in forma ma non è la favorita"

Il Napoli ha iniziato benissimo la stagione in Serie A, con 7 vittorie su 7. Da tanti addetti ai lavori la squadra di Spalletti è stata indicata come la favorita alla vittoria dello Scudetto ma c'è chi è molto più cauto, visti gli sviluppi che può prendere la stagione. E' il caso di Walter Zenga, ex stella del calcio italiano, che non vede gli azzurri favoriti alla vittoria finale.

Zenga: "Napoli in forma ora ma la favorita è l'Inter"

Al Festival di Trento, Walter Zenga ha presentato il suo libro "Ero l'uomo ragno" e a margine dell'evento ha rilasciato alcune dichirazioni sul Napoli e sulla Serie A ai microfoni di TMW.

"L'Inter può ripetersi, ha tutto per farlo. Il campionato è lungo e occorre pensare al presente. Il Napoli oggi è la squadra più in forma, quella che sta meglio, ma occorre vedere tutto nel lungo termine. La Juventus con Allegri sicuramente torna in alto perchè Max è uno tosto".

Osimhen? "Anche l'anno scorso si è espresso a grandi livelli, è una conferma".