Napoli-Torino, l'attaccante titolare torna in gruppo: ci sarà contro gli azzurri

Andrea Belotti procede il suo percorso verso il rientro e stando alle ultime indiscrezioni, l'attaccante granata a meno di clamorose sorprese, ci sarà contro il Napoli.

Recupero importante quello del capitano del Torino per la sfida del Maradona. Ivan Juric può tornare a contare sul suo bomber, potendo così pensare ad eventuali mosse come Pjaca a gara in corso. Le condizioni di Belotti sono migliorate, non è detto però che il numero 9 possa giocare tutti i novanta minuti.