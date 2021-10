ADL e l'ammutinamento, giocatori a rischio e cifre che chiederà il presidente

Come riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, il caso ammutinamento resta una questione aperta in casa Napoli.

Il piano di De Laurentiis consiste nel portare in tribunale tutti coloro che non rinnoveranno, decidendo di lasciare il club a zero.

Napoli-Mertens-Insigne

Tra i giocatori in scadenza, presenti durante la lite dopo il Salisburgo con Edoardo De Laurentiis, ci sono Mertens, Ghoulam, Ospina e soprattutto Insigne.

Il presidente chiederà come risarcimento una cifra pari al 50% del loro stipendio mensile.