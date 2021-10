Criscito: "Lo abbiamo fatto contro il Napoli!"

Mimmo Criscito, difensore e capitano del Genoa, ha parlato ai microfoni di Tuttosport e rispondendo ad alcune domande, ha rilasciato alcune dichiarazioni anche sulla sfida contro il Napoli, vinta dagli azzurri per 1-2. Ecco le sue parole:

Genoa Napoli Petagna

"Il Genoa ha messo in difficoltà squadre come il Napoli e la Fiorentina. Se ripenso alla sfida contro gli azzurri, oggi primi in classifica, con noi sono riusciti a vincere solo a quattro minuti dal termine. Abbiamo dimostrato di poter mettere alle corde chiunque. I punti iniziano a pesare, vogliamo fare di più in campo offrendo prestazioni importanti!"