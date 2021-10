Spalletti si gode Anguissa, ma il suo obiettivo era un altro calciatore: il motivo del mancato acquisto

Frank Anguissa, il grande acquisto di Cristiano Giuntoli nell'ultimo giorno di calciomercato, ha stupito tutti grazie alle sue prestazioni impressionanti di inizio stagione. Anche Luciano Spalletti si gode il centrocampista camerunense, ma il suo obiettivo primario era un altro giocatore.

Spalletti Zakaria Napoli

Nel corso del calciomercato estivo, si era parlato anche di Denis Zakaria come obiettivo del Napoli. Come riportato dal Corriere dello Sport, il centrocampista del Borussia Mönchengladbach è stato corteggiato a lungo dalla dirigenza azzurra, ma alla fine non è arrivato per il suo costo eccessivo (il Borussia chiedeva una cifra superiore ai 20 milioni di euro). Zakaria era l'uomo dei desideri di Spalletti che però alla fine si è dovuto "accontentare" di Anguissa, che lo ha sbalordito in positivo.