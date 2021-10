Osimhen alla rivale diretta? L'ha svelato il direttore sportivo

L'amministratore delegato dell'Inter, Beppe Marotta, intervistato dal palco del Festival dello Sport di Trento, ha parlato del mercato nerazzurro e della possibilità che ha avuto in passato di comprare un attuale giocatore del Napoli, Victor Osimhen:

FOTO IMAGO

"Nessuna cessione di big in futuro, i tifosi devono essere tranquilli. L'Inter esisterà sempre e sarà competitiva. Quando ero alla Juve, potevo comprare Haaland per una cifra intorno ai 2-2,5 milioni di euro. Ma ai tempi non abbiamo avuto la forza di andare in extra-budget. Adesso lui è tra i migliori in Europa.

FOTO IMAGO

All'epoca conoscevamo Osimhen, ma quando è arrivato al Napoli noi eravamo già coperti nel ruolo".