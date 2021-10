Per il dopo Modric: il Real Madrid vuole un giocatore del Napoli

Fabian Ruiz è uno dei migliori del Napoli in questo inizio di stagione. Il centrocampista spagnolo ha ritrovato verve in mezzo al campo, aiutato anche dal grande lavoro di Anguissa e dei nuovi dettami tattici di Luciano Spalletti. E il suo futuro torna ad essere tema attuale dopo i pericoli estivi.

Dalla Spagna: Fabian Ruiz sostituto perfetto di Modric al Real Madrid

Fabian Ruiz è da tempo nel mirino del Real Madrid. Florentino Perez sta cercando di migliorare e ringiovanire il centrocampo dei Blancos con nuovi innesti e dopo Edouard Camavinga, potrebbe puntare fortemente su Fabian. Al Napoli sta dimostrando grandi miglioramenti e i Galacticos sono molto attenti ai suoi sviluppi.

Secondo quanto riferito da fichajes.net, Fabian è il sostituto perfetto di Modric al Real Madrid. Il croato, vincitore del Pallone d'Oro, non è facilmente sostituibile ma i numeri dello spagnolo del Napoli sono riconducibili al valore che cercano a Madrid per sostituire il classe '85.

Al momento non ci sono offerte ufficiali ma è possibile che in estate, il Real Madrid tornerà alla carica. Con il Napoli, Fabian ha il contratto in scadenza nel 2023 e, ad oggi, non si parla di rinnovo.