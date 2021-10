Niente più cori razzisti negli stadi: presa una decisione storica nei confronti dei colpevoli

Il caso di Firenze è stato (fortunatamente) molto discusso nei giorni a seguire del match. I cori razzisti rivolti ai giocatori azzurri Koulibaly, Anguissa e Osimhen allo stadio Franchi non sono passati inosservati e le squadre di Serie A sono pronte a prendere una decisione storica che limiterà questo fenomeno ignobile.

Cori razzisti stadi

Secondo quanto riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, nella lunga riunione di ieri, i club hanno deciso di adottare una linea comune e prendere una decisione netta. Se attualmente il colpevole è allontanato solo dallo stadio in cui commette il gesto, presto il divieto sarà esteso a tutti gli impianti. I razzisti saranno banditi da tutti gli stadi per sempre. Una scelta coraggiosa e molto importante da parte dei venti club italiani. Una scelta che forse doveva essere pesa già diverso tempo fa. Ma, come si dice, meglio tardi che mai.