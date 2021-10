Sorpresa Napoli, domani amichevole a Castel Volturno: scelto l'avversario

Manuel Parlato, giornalista di Sportitalia, è intervenuto come ospite a Radio Gol, programma in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

Parlato ha svelato che nella giornata di domani andrà in scena un'amichevole tra il Napoli e la Primavera azzurra allenata da mister Frustalupi.

Questo, principalmente, per dare minutaggio a chi non è partito con la rispettiva Nazionale (sono ben 12 i calciatori azzurri impegnati in tal senso).

L'amichevole "in famiglia", ovviamente, andrà in scena al Training Center di Castel Volturno.