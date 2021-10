Ammutinamento del 2019, Allan pronto a deporre in tribunale: coinvolti tre ex azzurri

In queste settimane in cui la squadra non è impegnata a causa della sosta per le nazionali, la società dovrà pensare a faccende che vanno oltre il rettangolo di gioco. Dal campo ai tribunali, il Napoli dovrà "affrontare" gli ex calciatori azzurri.

Allan Ammutinamento Napoli

Il Corriere del Mezzogiorno ha fatto il punto riguardo la questione del famoso ammutinamento del novembre del 2019. In questi mesi tre ex azzurri sono stati coinvolti: Hysaj, Maksimovic e Allan. Mentre per i primi due è stato chiesto il 25% dello stipendio mensile, per il centrocampista brasiliano la società chiede il 50%. Questo perché Allan fu protagonista di una lite burrascosa con il vicepresidente Edoardo De Laurentiis. La prima udienza non sarà definitiva e, infatti, ne sarà convocata già un'altra in cui Allan potrebbe coinvolgere Hysaj, Maksimovic e l'ex tecnico Carlo Ancelotti.