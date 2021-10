Rinnovo Insigne, De Laurentiis organizza il primo vero incontro con Pisacane

Il rinnovo del capitano Lorenzo Insigne è ancora oggetto di discussione in casa Napoli. Il talento di Frattamaggiore ha il contratto in scadenza il prossimo giugno e la società sembra che adesso si stia veramente adoperando per il prolungamento del contratto.

Rinnovo Insigne Napoli

Secondo quanto riporta l'edizione odierna de Il Mattino, il presidente Aurelio De Laurentiis sta preparando la conference con Vincenzo Pisacane, agente di Insigne, in cui verrà abbozzata la prima vera offerte per il rinnovo. De Laurentiis mostrerà anche i disastri finanziari provocati dal Covid e molto probabilmente effettuerà una proposta con base fissa più una variabile in caso di qualificazione in Champions League.

Insigne e Pisacane ascolteranno l'offerta della società azzurra e poi faranno le loro valutazioni. Al Britannique c'è stato solo un incontro esplorativo, ma la partita sul rinnovo inizia solo ora.